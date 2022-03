Il Miglior gelato d’Italia è ancora una volta nel Golfo di Gaeta

La nuova guida del Gambero Rosso riconferma anche nel 2022 il prestigioso riconoscimento all’Agri-Gelateria Didattica GRETELFactory di Formia in via Abate Tosti, Gaeta in Piazza Libertà ed On the Beach presso il Lido Aurora di Scauri, al Top delle Gelaterie Italiane oramai dal 2017.

“Sono passati sei anni dal nostro primo riconoscimento e siamo felici, orgogliosi ed emozionati di ricevere questa riconferma anno dopo anno. Riuscire a mantenere alto il livello di qualità del nostro prodotto e migliorare sempre più quello che facciamo è il principale obbiettivo del nostro progetto: filiera Ac-corta, fornitori selezionati, pasteautoprodotte, educazione alimentare, trasparenza e sensibilizzazione, sono questi i principi che ispirano ogni giorno il nostro lavoro.





Un progetto ambizioso e complesso, perché GretelFactory è prima di tutto la prima Agri-Gelateria Didattica italiana che ha fatto della qualità del proprio prodotto uno strumento attraverso cui avvicinare i bambini alla consapevolezza del cibo sano ed etico.

“Inutile nascondere le difficolta che abbiamo vissuto negli ultimi due anni di pandemia. Le numerose restrizioni, hanno messo a dura prova la sopravvivenza di quella parte progettuale del nostro progetto dedicato ai bambini. Ma abbiamo stretto i denti e siamo andati avanti…ed oggi Gretel è sempre più l’agrigelateria Didattica di riferimento dell’intero golfo Di Gaeta. Ogni settimana organizziamo corsi, laboratori, feste di compleanno alternative con format dedicati, che vanno letteralmente a ruba. Far comprendere che il cibo non è un prodotto puramente commerciale ma un elemento di vita e di crescita che influisce sullo sviluppo dei nostri figli è sempre stata la nostra mission principale.

Trasparenza, produzione etica, coinvolgimento dei nostri clienti grandi e piccini, tanta comunicazione perché come diciamo sempre: il gelato è più buono se sai come è fatto e non finiremo mai di dire ai nostri clienti di consultare sempre l’elenco degli ingredienti nelle gelaterie di fiducia, perché un gelato artigianale italiano di alta qualità non supera mai i 5 ingredienti.

Gretel è un progetto sempre in fermento, dinamico e operativo che ha come riferimenti sempre l’alta qualità di tutta ciò che viene prodotto, il sostegno alle aziende agricole del territorio e progetti educativi con tanti laboratori e visite guidate.

Il passo dal Gretelfactory a Gretelfarm è breve, siamo già al lavoro per sviluppare sempre piu il nostro progetto, pensiamo ad un luogo di produzione sempre piu green e sostenibile, un luogo in cui potremo far vedere ai nostri bambini che anche il gelato puo nascere come un seme dalla terra.”

Queste le parole di Veronica Fedele, classe ’79, premiata oggi, per il sesto anno consecutivo, il primo riconoscimento risale al 2017 al Top delle Gelaterie Italiane.