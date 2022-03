Formia, interviene la Polizia e mette in fuga i ladri

Gli agenti delle volanti del Commissariato di Formia nel corso della sera dell’8 marzo, intorno alle 22.30, su segnalazione di quella Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione privata ove era stata segnalata la presenza di ladri.

Sul posto gli operatori di polizia, dopo aver scavalcato la recinzione della proprietà ove era stata segnalata la presenza dei malviventi, si sono trovati davanti quattro individui che, alla vista dei poliziotti si sono allontanati frettolosamente, riuscendo a recuperare anche gran parte della refurtiva che i ladri erano stati costretti ad abbandonare per rendere più agevole la loro fuga.





Il proprietario dell’immobile, con una mail inviata in Questura in questi giorni, ha inteso esaltare la professionalità delle forze dell’ordine per la tempestività ed il grande coraggio dimostrato nella circostanza.

In un passaggio finale della lettera, il cittadino, che nutre una grande stima per le forze di polizia, manifesta con efficacia il suo pensiero: “… sapere che l’efficienza delle forze dell’ordine è così alta, fa si che si possa dormire un po’ più tranquilli. Grazie di cuore per quello che fate rischiando quotidianamente la vita per noi. Non ci dovrebbero essere compensi in grado di ripagarvi per ciò che fate. La gratitudine mia e della mia famiglia è enorme …”.