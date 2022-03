Investe cane sull’Appia e non presta soccorso, multa salata per automobilista di Fondi

Nei giorni scorsi un automobilista di Fondi è andato incontro a una multa di 421 euro, inflittagli dalla polizia locale per aver omesso di soccorrere un cane che aveva investito lungo via Appia lato Itri.

L’incidente si è verificato mercoledì pomeriggio, quando la Fiat Punto dell’uomo ha travolto l’animale – una femmina di grossa taglia – nei pressi dell’intersezione tra la statale e via Ponte Tavolato, senza fermarsi e facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è stato lanciato da una ragazza, che ha allertato il Comando di via Occorsio, da cui gli agenti hanno a loro volta contattato il 118. Sul posto si è quindi portato un veterinario dell’Asl, che dopo le prime cure ha disposto il ricovero del quattro zampe, ferito, presso la clinica “Vela”, in modo da poterlo sottoporre a un intervento chirurgico volto a ridurre la frattura di una zampa.





Nel frattempo la polizia locale ha iniziato le indagini per giungere al rintraccio dell’auto protagonista del sinistro, partendo da una semplice descrizione sommaria del modello. Il cerchio è stato stretto grazie a una delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, posizionata in via Nino Rota, portando poi gli uomini del comandante Giuseppe Acquaro, nell’occasione coordinati dall’ispettore Giovanni Mosconi, a raggiungere il conducente “pirata” sul luogo di lavoro. Nei pressi c’era anche la Fiat Punto, col paraurti anteriore sinistro danneggiato, e da cui spuntava ancora un ciuffo di peli del malcapitato animale investito.

Il proprietario della macchina ha ammesso l’accaduto e si è giustificato sostenendo che il cane avesse attraversato la strada in maniera improvvisa, senza dargli l’opportunità di frenare, ma alla fine non è servito a evitare la salata sanzione. Che a breve potrebbe toccare anche al proprietario dell’esemplare ferito, risultato privo del microchip d’ordinanza.