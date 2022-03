Covid-19: 329 i nuovi positivi, c’è un nuovo decesso

Come ogni lunedì i numeri del Covid in provincia di Latina tendono a flettere: quest’oggi i nuovi positivi sono 329 in tutta la provincia, ma purtroppo viene registrato un nuovo decesso: si tratta di un paziente di Itri.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, il maggior numero di casi viene registrato sempre nel capoluogo di Latina dove ne vengono registrati 86, tanti anche ad Aprilia (40), e a Formia (31).





Pochissime le vaccinazioni somministrate (37). I guariti nelle ultime 24 ore risultano essere 46. Zero i ricoveri ospedalieri registrati.

IL BOLLETTINO