SuperLega Pallavolo: trasferta a Ravenna per la Top Volley Cisterna

Partita esterna per la 12^ giornata del girone di ritorno, penultimo incontro del campionato di SuperLega. La Top Volley Cisterna domenica 13 marzo alle 18 affronta la Consar RCM Ravenna. La squadra pontina allenata da coach Fabio Soli è reduce dalla sconfitta in terra marchigiana contro la Lube dove dopo un buon primo set, si è dovuta arrendere alla corazzata bianco rossa, che ha chiuso a suo favore il match per 3-1. Cisterna, in classifica è a 24 punti ed occupa l’ottava posizione insieme a Verona. La Consar RCM Ravenna, è fanalino di coda a 2 punti ed è già matematicamente condannata alla retrocessione in serie A2. Domenica pomeriggio, alle 18, la Top Volley scende in campo al Pala De Andrè di Ravenna, per la dodicesima giornata di ritorno della regular season del campionato per la Superlega Credem Banca.

Giacomo Raffaelli (Top Volley Cisterna): “Sicuramente una partita fondamentale, per il nostro cammino e per la crescita di tutta la squadra. Una partita che ci può dare tanto per il campionato che stiamo giocando e ci può far sperare in qualcosa di più. Siamo tutti li a pochi punti di distanza, per sognare qualcosa di importante come i playoff. Una partita a due facce, ma molto, molto importante, soprattutto difficile, perché per loro sarà l’ultima occasione, in questo campionato di SuperLega, essendo già retrocessi, di conseguenza scenderanno in campo per regalare al loro pubblico e alla società una vittoria, avendo anche un turno di riposo per l’ultima di campionato. Non sarà facile, saranno motivati e noi ci siamo preparati per incontrare una squadra molto ben attrezzata, che non è riuscita ad esprimere il proprio valore durante la stagione e tenteranno di riuscirci contro di noi”.





Riccardo Goi (Consar RCM Ravenna): “Ci avviamo a chiudere un campionato che ci ha regalato pochissime soddisfazioni ma per tanti di noi, che in SuperLega non avevano mai giocato, è comunque una stagione che arricchirà il proprio bagaglio di esperienza. Faremo tutti tesoro in futuro di questa annata. È l’ultima occasione per provare a prenderci questa vittoria che ci manca e che meritiamo per quello che comunque abbiamo fatto e facciamo tutti i giorni in palestra. Poi sul campo, è vero, si è visto che ci è mancato sempre qualcosa per arrivare a vincere. Sappiamo che Cisterna si gioca da noi tanto, non solo la salvezza ma anche la possibilità di entrare nei playoff e non ci regalerà nulla. Domenica sarà importante partite bene in modo da metterci nella condizione di non inseguire sempre l’avversario”.

Cisterna e Ravenna si sono affrontate 23 volte nel massimo campionato italiano con 7 successi per la formazione pontina e 16 per i ravennati. Tra gli ex, con la casacca bianco blu Giacomo Raffaelli che ha giocato per la Consar per tre stagioni dal 2016 al 2019; Elia Bossi a Ravenna nel campionato 2016/2017 e coach Fabio Soli allenatore della Robur nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. In forza al team ravennate il palleggiatore Milan Peslac a Citerna nella stagione 2019/2020 e Leondino Giombini oggi secondo allenatore di Ravenna, ma con trascorsi nella Top Volley da giocatore per tre stagioni dal 2008 al 2011.

La partita tra la Top Volley Cisterna e la Consar RCM Ravenna verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 18, in radio su Antenne Erreci, raggiungibile in Fm sui 97.3 e in streaming dal sito www.radioantenne.it oppure tramite app gratuita dagli store Apple e Android.

Consar RCM Ravenna – Top Volley Cisterna

PRECEDENTI: 23 (7 successi Top Volley Cisterna, 16 successi Consar RCM Ravenna)

EX:

Giacomo Raffaelli (Top Volley Cisterna): a Ravenna nei campionati 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019

Elia Bossi (Top Volley Cisterna): con la Consar nel 2016/2017

Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna): sulla panchina di Ravenna nei campionati 2016/2017 e 2017/2018

Milan Peslac (Consar RCM Ravenna): con la Top Volley, nella stagione 2019/2020

Leondino Giombini (2^ All. Consar RCM Ravenna): da giocatore in bianco blu dal 2008 al 2011

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Luca Ulrich – 2 attacchi vincenti a 100 (Consar RCM Ravenna); Niels Klapwijk – 5 muri a 100 (Consar RCM Ravenna); Stephen Maar – 1 battuta vincente a 100 (Top Volley Cisterna); Aidan Zingel – 6 muri vincenti a 500 (Top Volley Cisterna); Tommaso Rinaldi – 4 punti a 200 (Top Volley Cisterna); Elia Bossi – 1 muro vincente a 150 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Aidan Zingel – 5 battute vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Stephen Maar – 9 ricezioni a 600 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli – 2 punti a 650 (Top Volley Cisterna).