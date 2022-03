Ospedale di Fondi, dall’opposizione continuano a tenere la guardia alta

I gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Fondi Vera, Riscossa Fondana, La Mia Fondi e Fondi Terra Nostra hanno chiesto nei giorni scorsi la convocazione del consiglio comunale, in seduta straordinaria, per la discussione di una mozione sull’ospedale San Giovanni di Dio e sull’offerta sanitaria del comprensorio.

“Si chiede con essa che la massima assise cittadina solleciti il Presidente della Regione Lazio a fornire adeguate rassicurazioni sulle sorti del glorioso nosocomio fondano, da mantenere in funzione e rafforzare, nell’ambito del presidio centro che comprende anche l’ospedale di Terracina, pur a seguito della approvazione dei progetti dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità. Questo perché le due nuove strutture non possono sostituire un ospedale per acuti, trattandosi di semplici servizi infermieristici e con pochissimi posti a disposizione”.





Nella mozione, tra le altre cose, viene quindi proposta l’istituzione di un gruppo di lavoro comprendente i rappresentanti politici e tecnici indicati dai comuni del comprensorio del Distretto centro “per la difesa dei due ospedali ed il loro necessario potenziamento, anche e soprattutto per scongiurare qualsiasi rischio di chiusura”.

Protocollata lo scorso 4 marzo, per sottoporla alla discussione dell’intero consiglio comunale, “auspicando la più ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche cittadine”, la richiesta è stata sottoscritta dai consiglieri Franco Cardinale, Francesco Ciccone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella e Luigi Vocella.