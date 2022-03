Frontale in tangenziale, due feriti a Cisterna di Latina

Un incidente frontale tra due macchine e altrettanti feriti. Un sinistro avvenuto nella prima mattinata di sabato nel territorio di Cisterna di Latina, mentre i veicoli coinvolti percorrevano la tangenziale che collega alla statale Appia.

Da una parte una Mazda, dall’altra una Lancia Delta, scontratesi per cause al vaglio della polizia. I traumi più pesanti sono stati riportati dal conducente dell’utilitaria giapponese, trasportato in codice rosso al Santa Maria Goretti. Ospedale del capoluogo pontino dove è stato ricoverato, e dove stato trasferito anche l’altro automobilista, a quanto pare in condizioni meno preoccupanti.





Insieme ai sanitari del 118 e agli agenti, lungo l’arteria che ha fatto da sfondo allo schianto hanno operato anche i vigili del fuoco, intervenuti per facilitare le operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza i mezzi.