Tentato furto ad un bancomat presso il Centro Morbella sventato dagli agenti della Questura

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, nella nottata di ieri, giovedì 10 marzo, intorno all’1.00, allertati dalla Centrale Operativa i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso l’istituto di credito “Blu Banca” sito nel Centro Commerciale Morbella, con il supporto delle guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza Metronotte Securitas, in quanto era stata segnalata la presenza di due individui che stavano armeggiando sull’ATM posto all’esterno della banca.

I malviventi, al sopraggiungere delle volanti, per timori di essere sorpresi nella loro azione criminale, erano già fuggiti facendo perdere le loro tracce. Nella circostanza gli agenti rilevavano che, comunque, i ladri avevano già manomesso lo sportello automatico senza riuscire, però, ad impossessarsi delle somme contenute all’interno.





Sul posto sono intervenuti, oltre agli specialisti della polizia scientifica per i rilievi tecnici del caso, anche gli investigatori della Polizia di Stato per acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza dell’istituto di credito, nonché altre registrazioni dei sistemi di vigilanza elettronica presenti nella zona, per cercare di risalire agli autori.