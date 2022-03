‘M’illumino di meno’, l’iniziativa nel segno della sostenibilità e della pace

Il Comune di Latina rinnova la propria adesione alla campagna nazionale “M’illumino di meno – Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” con Rai Radio 2 e Rai per il Sociale. E quest’anno lo fa dedicando un pensiero speciale alla popolazione ucraina.

Oggi, venerdì 11 marzo, si terrà una iniziativa a partire dalle ore 18.00 in Piazza del Popolo dove verrà spenta l’illuminazione pubblica dalle 19.00 alle 21.00.





Sarà presente personale dell’Azienda speciale ABC con lo scopo di sensibilizzare e diffondere le buone pratiche della corretta differenziazione dei rifiuti, del riciclo e del riuso dei materiali di scarto, con gadget e giochi per i bambini. È prevista inoltre la partecipazione delle scuole del “Programma Eco-schools” che condivideranno le loro buone pratiche e i loro racconti nel segno del motto “Pedalare, Rinverdire, Migliorare!”.

L’evento di quest’anno ha un carattere particolare perché, oltre a voler stimolare come di consueto una riflessione sull’uso intelligente delle risorse e sul tema dello spreco di energia, rappresenta anche un momento per far sentire alla popolazione ucraina la solidarietà e la vicinanza della comunità di Latina.