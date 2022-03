Mafie in terra pontina, Omizzolo ospite a Formia: l’incontro

“Conoscere è il primo passo per decidere con consapevolezza, il mondo e la società nel quale si vuole vivere e da che parte stare. Conoscere le mafie e il loro percorso storico aiuta a combattere un fenomeno criminale che è una spada di Damocle sulla democrazia, la libertà e lo sviluppo sociale, culturale ed economico di qualunque territorio”.

A parlare è l’associazione Un’Altra Città, che per sabato 12 marzo a Formia ha organizzato un incontro con lo scrittore, giornalista e sociologo Marco Omizzolo, che presenterà il libro ‘La quinta mafia‘. Un appuntamento in programma a partire dalle 17,30 presso il piccolo teatro Iqbal, e in cui l’autore dialogherà con la consigliera comunale Paola Villa e Leonardo Palmisano, scrittore ed esperto di mafie, sull’argomento “mafie e mentalità mafiosa nella provincia di Latina”.





“La presentazione del libro – sottolineano da Un’Altrà Città – non vuole essere un incontro letterario fine a se stesso, ma mira a essere un punto di riferimento nella conoscenza della storia criminale del territorio affinché si possano evitare strumentali manipolazioni da parte di quanti ancora affermano, a mezzo stampa o incarichi pubblici anche ad alto profilo istituzionale, la marginalità e la non pericolosità delle mafie nel territorio”.