Latina, al via la messa a dimora di 700 alberature

A Latina è in corso un’operazione di messa a dimora di oltre 700 alberature su tutto il territorio comunale. Grazie al lavoro delle 6 ditte dell’accordo quadro, coordinate dagli uffici del Verde Pubblico, si sta intervenendo in molte parti della città:

• via G. Cesare, Via Milazzo, via Pantanaccio, 90 alberature;





• via Dei Volsci, Piazza Orazio, Via F. Filzi, Parco Falcone e Borsellino, 180 alberature;

• parco San Marco, via Michelangelo, 90 alberature;

• viale De Chirico, Via Campania, Viale Picasso, Via Rossa, via Cambellotti, via Goya, 190 alberature;

• lungomare, nel tratto dallo stabilimento Enel fino a via Casilina, autolinee, Borgo San Michele, 110 palme americane;

• plessi scolastici Via Po, Via Bucarest, Via Cimarosa, Via degli Aurunci e via Botticelli, 135 alberature.

1 di 4

“Abbiamo improntato buona parte degli interventi lavorando sui marciapiedi delle nostre strade per contribuire a mitigare l’effetto isola di calore che queste infrastrutture viarie creano nei nostri quartieri”, spiega l’assessore al Verde Pubblico Dario Bellini. “Andremo anche a sostituire, ove necessario, alberi giudicati dagli agronomi a fine vita. Si è ormai diffusa la sensibilità ambientale su questi importanti temi e come Comune di Latina continueremo a lavorare per mettere a dimora questi nostri indispensabili alleati ai fini della qualità dell’aria. Le alberature messe a dimora sono coperte da garanzia di attecchimento e verranno seguite dai giardinieri comunali oltre che dalle ditte del verde. Data la limitatissima piovosità che si sta registrando, non mancheremo di coinvolgere le tante realtà associative e i singoli cittadini affinché le probabilità di attecchimento siano più alte possibile”.

“Proseguendo in questa direzione – conclude Bellini – dopo l’intervento di riqualificazione ambientale realizzato nel parcheggio della stazione di Latina Scalo, abbiamo presentato anche quest’anno i nostri progetti per l’iniziativa Ossigeno di Regione Lazio che prevede piantumazioni importanti sempre nelle strade della nostra città tra cui, via Duca del Mare, viale dello Statuto, viale XXI Aprile, viale della Stazione, via Tasso, via Alfieri per altre 130 alberature”.