Emergenza Ucraina, le informazioni per assistenza e accoglienza

Il Comune di Aprilia, in conformità con le disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore, rende note di seguito le informazioni utili all’accoglienza e all’assistenza garantite alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

Prima accoglienza sanitaria – Asl Latina

La Asl di Latina, per facilitare l’accesso ai servizi e la prima accoglienza sanitaria per i cittadini ucraini che fuggono dal conflitto, ha attivato 3 HUB, di cui quello competente per il territorio di Aprilia è il seguente: Latina – ex Rossi sud, via dei Monti Lepini.





I cittadini ucraini sono invitati a recarsi nell’Hub suindicato dove verrà loro rilasciato il tesserino Stp (Straniero temporaneamente presente), indispensabile per accedere ai servizi sanitari, verrà eseguito il tampone rino-faringeo per la ricerca Covid-19, verrà somministrata una scheda anamnestica e valutato lo stato di salute e lo stato vaccinale.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite al numero verde della Regione Lazio

800.118.800. Le medesime informazioni sono reperibili sul sito www.salutelazio.it.

Il cittadino ucraino presente sul territorio italiano deve darne al più presto comunicazione

alla Questura competente: Questura di Cisterna di Latina – Commissariato Cisterna – Ufficio Immigrazione, via Benedetto Croce, 7B – Telefono: 069602081.

A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio europeo ai cittadini ucraini viene riconosciuta immediatamente la protezione temporanea, senza necessità di alcun esame istruttorio. Tale protezione, che ha la durata di 1 anno prorogabile di 6 mesi in sei mesi per massimo 1 altro anno, assicura il soggiorno, l’accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l’assistenza medica e l’accesso all’istruzione dei minori.

Al fine di agevolare l’iter procedurale è già stato allertato il Consolato ucraino a Roma – Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia – Via Monte Pramaggiore, 13 00141 Roma – tel. 06/820 03 641, per il rilascio delle attestazioni necessarie al riconoscimento dei legami parentali (figli, nipoti del richiedente).

Sono in corso di definizione a cura del Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. le procedure ed i sistemi operativi per consentire la gestione delle istanze che potranno essere presentate presso le Questure territorialmente competenti.

Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 06 46863911 – 06/45864100 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.00) o la mail immigrazione.segreteria.rm@poliziadistato.it

L’ordinanza della Protezione Civile n. 872 del 4/03/2022 assegna, in via principale, alle Prefetture, il compito di assicurare l’accoglienza alla popolazione in fuga mediante la rete dei centri di accoglienza ed il Sistema di accoglienza e integrazione (per brevità, ‘sistema Cas/Sai’).

Nell’attesa del reperimento delle strutture Cas/Sai, attribuisce alla Regione Lazio il compito di garantire alla popolazione ucraina un’accoglienza alloggiativa temporanea per il tramite dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Nel caso in cui cittadini ucraini, che hanno fatto ingresso in Italia in conseguenza del conflitto bellico, richiedano assistenza alloggiativa presso le strutture convenzionate dalla Regione Lazio, la relativa esigenza andrà segnalata all’Agenzia Regionale di protezione civile al numero telefonico attivo h 24 803555. A tal fine i richiedenti potranno compilare la scheda di richiesta di soluzione alloggiativa presente sul sito www.protezionecivile.regione.lazio.it . L’Agenzia di protezione civile provvederà a contattare i richiedenti alloggiamento temporaneo presso le strutture alberghiere convenzionate dalla Regione Lazio e al loro trasferimento presso le strutture a ciò dedicate sul territorio regionale.

Il Comune di Aprilia ha pubblicato lo scorso 7 marzo un Avviso pubblico esplorativo rivolto ai cittadini, alle strutture alloggiative e agli enti del terzo settore per il reperimento di alloggi disponibili all’accoglienza, che saranno prontamente comunicati alla Prefettura di Latina per l’eventuale utilizzo nel sistema Cas/Sai.

La Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio provvede, attraverso il Csv e il Forum del Terzo Settore, a rispondere ai bisogni di prima necessità, ivi compreso il vestiario, esclusivamente per le persone ospitate nelle strutture alberghiere convenzionate dalla Regione Lazio. È possibile richiedere i beni indicati attraverso la seguente mail dedicata beniprimari.ucraina@regione.lazio.it

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Aprilia, su indicazione della Croce Rossa Nazionale, sta provvedendo alla raccolta di farmaci; è possibile consegnare la propria donazione dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso il Centro commerciale Tulipano su via U. La Malfa, Aprilia. Si accettano solo ed esclusivamente confezioni chiuse e farmaci con una scadenza oltre 6 mesi. Per maggiori informazioni in merito ai farmaci da poter donare si prega di contattare i numeri della Croce Rossa: 351 0853125 /351 0867848.

Per ogni eventuale richiesta di assistenza sociale, i servizi sociali del Comune di Aprilia possono essere contattati, sia dai cittadini ucraini che da cittadini di Aprilia che a vario titolo li stanno ospitando, inviando una mail al seguente indirizzo: emergenzaucraina@comune.aprilia.lt.it