Emergenza Ucraina, la città di Cisterna accoglie 3 mamme e 4 bambini

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 marzo, il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini ha accolto tre mamme, sorelle tra di loro, e quattro minori provenienti dall’Ucraina. Le tre sorelle hanno 43, 38 e 35 anni; i loro figli, cugini tra di loro, sono 2 bambine e 2 ragazzi, rispettivamente di 6, 7, 12 e 13 anni.

“Siamo venuti qui per darvi il lungo abbraccio dell’amministrazione comunale e della comunità di Cisterna – ha detto il sindaco Valentino Mantini – Vogliamo provare a restituire la dignità e la libertà a voi persone, che ogni guerra toglie. Per questo penseremo a voi, all’inserimento scolastico dei vostri figli, a farvi sentire a casa come tutti noi ci sentiamo a casa, una casa comune, la nostra comunità di Cisterna che è stata da sempre accogliente e solidale”.





Con il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini c’erano l’assessore al welfare e politiche sociali Carlo Carletti e il consigliere delegato alla salute Francesco Maggiacomo.

I tre nuclei familiari sono stati ospitati presso un appartamento di Cisterna, inserito nel percorso dei CAS, ovvero i Centri Straordinari d’Accoglienza messi a disposizione dalla Prefettura di Latina, e gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio.

Al loro arrivo in Italia, le mamme e i minori, dopo essere stati inseriti nel percorso degli stranieri temporaneamente presenti (STP), sono stati presi in carico dalla Asl di Latina per l’espletamento delle azioni necessarie per il contenimento del contagio da Covid-19 e per l’attività di screening e di somministrazione della vaccinazione.

La Prefettura di Latina ha istituito un tavolo permanente per l’emergenza Ucraina, dove è stata condivisa la massima collaborazione tra tutti gli interlocutori interessati; sono state stabilite linee di azione comune per garantire la migliore assistenza ai cittadini ucraini che sono arrivati e che stanno per arrivare sul territorio pontino.

“La risposta dell’amministrazione comunale è stata una risposta concreta all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione in fuga – ha detto ancora il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini – Ringrazio la Prefettura di Latina per l’eccellente ruolo di coordinamento messo in campo e gli uffici preposti del Comune di Cisterna, ovvero servizi sociali e protezione civile per l’impeccabile supporto offerto anche in questa emergenza”.