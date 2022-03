Emergenza abitativa, 120 alloggi Ater recuperati e a disposizione dei comuni

Nella attivazione del programma di investimenti e nelle sue finalità statutarie, l’Ater di Latina ha attivato le procedure per il recupero degli alloggi “di risulta”.

“Si tratta di unità immobiliari inutilizzate per necessità di intervento di ripristino dell’agibilità”, spiegano dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica. “Contiamo di metterle a disposizione delle amministrazioni dove insistono insediamenti dell’azienda, 18 comuni su 33. Sono 120 alloggi in totale che, in tempi rapidi, verranno resi disponibili alle amministrazioni locali. Quaranta di questi insistono sul comune di Latina, 15 ad Aprilia, 14 a Cisterna, 10 a Formia, 6 a Terracina, 5 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Fondi, 4 a Sezze, tre a Castelforte, due ciascuno a Itri, Lenola, Priverno, Sabaudia e Pontinia, uno ciascuno a Maenza, Spigno e Norma”.





“I progetti che abbiamo attivato – spiega Marco Fioravante, presidente di Ater Latina – rafforzati dagli investimenti accolti nell’ambito del Pnrr, consentiranno all’azienda di mettere a disposizione dei comuni di nuove unità immobiliari per rispondere al meglio della emergenza abitativa in questa fase delicatissima del punto di vista sociale”.