Continua a perseguitare la ex, 51enne di Fondi agli arresti domiciliari

Giovedì sera personale del Commissariato di polizia di Fondi ha tratto in arresto per stalking un 51enne del posto, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina.

L’arresto costituisce un aggravamento al divieto di avvicinamento alla vittima già imposto al 51enne dal luglio 2021, e risulta essere l’atto conclusivo di una triste vicenda che vede come vittima l’ex moglie 43enne, che aveva avuto con l’arrestato una lunga relazione sentimentale dalla quale nel 2008 era nato un bambino.





“La donna, stanca del comportamento violento e geloso da parte del suo ex compagno, decideva nel 2017 di separarsi dallo stesso e porre termine alla loro unione sentimentale” ricostruiscono dalla Questura. “L’uomo, non accettando tale decisione, iniziava ad avere nei confronti dell’ex compagna un vero e proprio comportamento persecutorio, offendendola ed inseguendola ovunque essa si trovasse, perseguitandola con la sua gelosia, con atti di danneggiamento rivolti alla sua autovettura, fino ad ossessionare il figlio con continue telefonate ove chiedeva con insistenza della madre”.

La situazione è peggiorata quando la malcapitata ha conosciuto e iniziato a frequentare un altro uomo. “In una di queste occasioni l’indagato, accecato dalla gelosia, dopo aver seguito la donna, prima la minacciava con un bastone, per poi stringerle il collo con le mani e minacciarla di morte”, continuano dalla Questura. “La donna, nonostante tutto riusciva a liberarsi e fuggire, dopo aver subito anche il danneggiamento della sua autovettura”.

“Terrorizzata da tali comportamenti, si faceva forza ed accompagnata da una amica decideva quindi di rivolgersi agli agenti del Commissariato di Fondi, ove denunciava i fatti di cui era vittima, raccontando quello che aveva dovuto subire a causa della gelosia dell’uomo. Da quel momento gli investigatori della polizia di Fondi, in piena sinergia con la Procura della Repubblica di Latina, iniziavano una intensa attività di indagine che sfociava in un primo provvedimento limitativo della libertà personale”. Il divieto di avvicinamento, appunto. Provvedimento eseguito dal personale del Commissariato pochi giorni dopo la denuncia-querela della donna, senza per questo mettere fine ai comportamenti ossessivi dell’ex marito. Da qui, l’aggravamento della misura e la disposizione dei domiciliari.