Nonno pusher a Terracina con 40mila euro in casa: arrestato dai carabinieri

Al termine di un’indagine dei Carabinieri, questi, su mandato della Procura della Repubblica di Latina sono intervenuti per una perquisizione nella casa di un uomo di 70 anni che secondo le risultati indagini poteva essere collegato alla vendita di droga.

Per tale motivo, i militari hanno controllato la propria abitazione rinvenendo circa 150 grammi di cocaina suddivisa in due pacchetti. Ma non solo. Nelle disponibilità dell’uomo sono state trovati anche diversi mucchi di banconote per un’ammontare complessivo addirittura di 40 mila euro.





L’uomo, che percepiva una modesta pensione aveva a sua disposizione anche due autovetture, di cui una del valore di circa 15 mila euro. Il tutto è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato prima trattenuto presso le camere di sicurezza del commissariato di Polizia per poi essere trasferito in carcere come disposto dal Tribunale.