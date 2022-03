Incidente sulla Pontina, coinvolte tre macchine

Immagine d’archivio

Giovedì mattina di passione, per i mezzi in transito sulla Pontina: un tratto dell’arteria è stato temporaneamente chiuso a causa di un incidente, portando a code chilometriche in direzione Roma.





Il sinistro si è verificato in prossimità del chilometro 51.900, coinvolgendo per cause da accertare tre macchine, una delle quali ribaltatasi nella carambola. Fortunatamente, nonostante la dinamica potenzialmente letale le persone coinvolte non verserebbero in condizioni preoccupanti.

Insieme ai sanitari del 118, lungo la Pontina hanno operato gli agenti della polizia stradale di Aprilia, che oltre ad occuparsi dei rilievi di rito hanno curato il servizio di viabilità, particolarmente in salita.