Incendio nel deposito delle ambulanze, esplodono anche delle bombole

Paura, la scorsa notte, ad Aprilia: intorno alle 2 in molti sono stati svegliati di soprassalto da alcune deflagrazioni, legate a un misterioso incendio avvenuto nel deposito delle ambulanze di via Guarneville.

Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno completamente avvolto e distrutto uno dei mezzi di servizio del 118, per poi portare al collasso di alcune bombole di ossigeno in dotazione, scoppiate mentre erano in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento locale, creando danni anche alle strutture circostanti.





Fortunatamente, non si registrano persone ferite. L’origine del rogo è tuttora al vaglio degli specialisti dell’antincendio intervenuti, al lavoro per ricostruire l’accaduto in collaborazione con i carabinieri.