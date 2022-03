Furto in abitazione a Latina, scatta un arresto

Un uomo era stato notato con fare sospetto aggirarsi per le strade di una zona del capoluogo di Latina. Per tale motivo, uno dei residenti ha allertato le forze dell’ordine

I carabinieri una volta sul posto hanno cercato di individuare l’uomo e una volta provato ad avvicinare per controllare il suo comportamento, questi, probabilmente sentendosi con le spalle al muro, questi ha tentato di darsi alla fuga disfandosi di alcune targhe per auto, poi risultate contraffatte e delle radiolina.





L’uomo, poi identificato e arrestato per furto in abitazione era già noto alle forze dell’ordine. Le targhe, presumibilmente le utilizzava per coprire la fuga, mentre le radioline erano per rimanere in contatto con i propri complici. Queste almeno le ipotesi dei Carabinieri.

A rafforzare tale ipotesi, il fatto che uno dei residenti della zona rientrato poco dopo l’arresto ha trovato la casa a soqquadro.