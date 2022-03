Minturno, tentano di rubare grondaie da un cantiere: 3 arrestati

Due maggiorenni e un minorenne arrestati dai Carabinieri di Formia all’alba del 6 marzo scorso.

I militari, della compagnia di Formia hanno spiegato che allertati da un uomo tramite il 112, sono dovuti intervenire in una contrata di Minturno dove i tre stavano tentando di rubare, attraverso l’utilizzo di alcune funi da cantiere, le grondaie in rame di una casa in costruzione.





I giovani tutti del luogo, che avevano intenzione di trasportare la refurtiva a bordo di una propria auto, al momento del fermo hanno tentato di disimpegnarsi di tutto procurando anche delle lesioni ai militari intervenuti.

Condotti in Caserma ed espletate le formalità di rito, venivano tratti in arresto poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso e violenza e resistenza a pubblico ufficiale e, di conseguenza, condotti nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari ad eccezione del minorenne che veniva segnalato alla Procura dei Minori, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cassino.

I mezzi utilizzati per l’attività delittuosa, un’autovettura ed uno scooter, sono stati posti sotto sequestro.