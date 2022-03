In occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il Comune di Minturno aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, lanciata da “Caterpillar”, la trasmissione di Radio 2 – Rai per il Sociale, in programma venerdì 11 marzo.

“Come Assessore all’Ambiente – esordisce il vicesindaco Elisa Venturo – ci tenevo a sottoscrivere l’iniziativa, nata nel 2005 e sempre attuale. Era per me fondamentale partecipare quest’anno, in cui la drammatica urgenza ambientale coincide con i primi diciotto anni dell’iniziativa. Inoltre, sento particolarmente vicino il tema scelto per il 2022, racchiuso nel motto “Pedalare, Rinverdire, Migliorare”.





Infatti, protagoniste saranno le piante e le biciclette, due “strumenti” per prendersi cura dell’ambiente che trovano ampio spazio anche nel mio programma con azioni specifiche per il verde pubblico e numerosi eventi per promuovere la mobilità sostenibile e creare momenti d’incontro grazie alle due ruote. Per questo ringrazio il Co.S.Mo.S. di Minturno Scauri per aver sposato questa iniziativa e per l’attenzione che da sempre riserva al territorio e alla sostenibilità”.

Il Comune pontino parteciperà dunque a “M’illumino di meno” con il consueto “silenzio energetico” che accompagna da sempre l’iniziativa, con lo spegnimento simbolico dell’illuminazione di un monumento, individuato nella fontana di Monte d’Argento. Verranno coinvolte anche le scuole, con iniziative individuali nell’ambito del programma Eco Schools.

Fondamentali saranno le biciclette e le piante, protagoniste di numerose azioni ambientali a partire dalla primavera. Anche il Co.S.Mo.S. ha scelto di aderire all’evento, organizzando una pedalata ecologica sabato 12 marzo, a Scauri: dal Piazzale Sieci giungerà fino a Piazza Wojtila, dove verrà piantato simbolicamente un ulivo.