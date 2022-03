Guardia costiera minacciata, Suffer a processo

A giudizio, con l’accusa di minaccia aggravata, il giostraio Emiliano Suffer, poi arrestato e messo ai domiciliari nell’ambito delle indagini portate avanti sul Comune di Terracina dai carabinieri e dalle guardie costiere.

Due anni fa, dopo il sequestro del suo luna park, un blitz da cui partì poi l’inchiesta sull’occupazione dell’area demaniale da parte dei giostrai, allargatasi alle attività dell’ormai ex vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi, l’imprenditore avrebbe minacciato un investigatore della Guardia costiera.





Scattò subito una perquisizione e a Suffer vennero pure trovate delle armi.

Per quella minaccia è stato disposto un processo, in corso davanti al Tribunale di Latina, che ha però dovuto rinviare l’udienza al prossimo 26 ottobre per il mancato ordine di traduzione dell’imputato.