Furto ai danni delle auto nei pressi di un istituto scolastico: arrestato

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio di Sezze, disposta dal Comandante Provinciale, Colonnello Lorenzo D’Aloia, per garantire un’efficace azione preventiva e repressiva dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato in flagranza un uomo di 47 anni di Sezze per furto aggravato. In particolare, i militari della Stazione di Sezze durante un servizio di controllo del territorio notavano l’uomo che si aggirava, con fare sospetto, nel parcheggio antistante un istituto scolastico di Sezze e che, alla vista dei militari, si dava a repentina fuga. Mai Carabinieri senza mai perderlo di vista, lo raggiungevano e pertanto, ricorrendone i presupposti di necessità e urgenza, dopo averlo reso edotto delle sue facoltà, i militari procedevano ad una perquisizione personale.

L’uomo nascondeva nella tasca dei suoi pantaloni degli oggetti che aveva appena asportato da una delle autovetture che erano parcheggiate nel piazzale Inoltre, lo stesso veniva trovato ìn possesso di un coltello a serramanico di cm. 7 con lama di 6 cm.





Pertanto l’uomo, dopo le formalità di rito, veniva tratto in arresto per furto aggravato su autovettura parcheggiata sulla pubblica via e deferito per porto abusivo di armi. Il coltello veniva sottoposto a sequestro e la refurtiva rinvenuta veniva restituita alla legittima proprietaria. Dell’arresto veniva data immediata comunicazione al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica dí Latina, che ne disponeva gli arresti domiciliari. I controlli dei militari dell’Arma dei Carabinieri continueranno in modo incessante.