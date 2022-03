Emergenza Ucraina, il Comune di Formia riunisce il tavolo tecnico

Si è tenuto oggi presso il palazzo comunale un primo incontro per l’emergenza Ucraina. Il Tavolo di coordinamento promosso dal Comune di Formia ha iniziato un percorso di condivisione e una linea programmatica rispetto alla gestione dell’attuale situazione emergenziale. Erano presenti il Segretario Generale Marina Saccoccia, l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino, la Dirigente Rosanna Picano, Don Francesco Contestabile, vice direttore della Caritas diocesana, Antonio Tomao, presidente della Protezione Civile Ver Sud Pontino, l’associazione Insieme Immigrati in Italia (che dal 2020 ha attivo uno sportello di assistenza e supporto a stranieri e migranti in piazza Municipio), i rappresentanti della comunità ucraina e Daniele Di Russo, coordinatore del Sai.

“La grande e consolidata macchina della solidarietà si è prontamente attivata per dare risposte rapide e concrete ai sempre più pressanti bisogni di chi si ritrova a dover fuggire dalla guerra – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino – Durante l’incontro sono stati trattati diversi temi importanti ed è stata attivata una prima rete sinergica tra l’istituzione e le varie entità territoriali per collaborare e condividere interventi a supporto del popolo ucraino, che in questo periodo sta vivendo un momento drammatico”.





Nei giorni scorsi il Comune di Formia, con il sostegno dell’associazione Insieme Immigrati in Italia, ha organizzato presso la Sala Falcone e Borsellino una raccolta beni di prima necessità e farmaci.

“La risposta è stata molto positiva da parte della cittadinanza formiana che ha dimostrato un grande senso di solidarietà – prosegue l’assessore Nervino – Sono state tante le manifestazioni di vicinanza e affetto da parte di cittadini, associazioni e realtà del territorio che hanno esternato la volontà di contribuire alla causa. L’amministrazione intende sviluppare un’azione decisa coinvolgendo tutte le realtà operanti per essere pronti ad accogliere in modo rispettoso e fattivo le popolazioni ucraine. Naturalmente le azioni poste in essere non potranno prescindere nel rispetto dei canali istituzionali indicati dalla Prefettura”.

Un utile confronto con quest’ultima si è tenuto anche questa mattina con la presenza del vice sindaco Giovanni Valerio, che al termine ha riportato le risultanze del vertice in Prefettura nella riunione ancora in corso presso il Comune di Formia.

“Il sindaco Gianluca Taddeo, sin dall’inizio, ha tenuto costantemente monitorata l’evolversi dell’emergenza affinché venissero prontamente attivate misure concrete anche grazie alla nascita del tavolo di coordinamento organizzato dall’amministrazione. A breve si terrà il prossimo incontro dove parteciperanno altre realtà del comprensorio”, conclude l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino.