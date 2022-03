Domenica al Tempio di Iside il “Benvenuto” alla Primavera

Domenica 13 Marzo, dalle ore 9.30 alle ore 13, nello spazio dell’Area Fitness “Tempio di Iside” di Via Gegni, daremo il “Benvenuto” alla Primavera.

Letture, giochi e laboratori insieme a “Leggimi Sempre”, “Plastic Free” e “Fare Verde”, ospiti del Parco gestito dall’Associazione “Il Magazzino”, con tanti amici della natura.

Associazioni Culturali ed Ambientaliste si danno la mano per offrire ai bambini della Città una mattinata di spensieratezza e divertimento, in un’area finalmente restituita alla collettività grazie al “Patto di Collaborazione” stretto tra il Parco Naturale Regionale Monti Aurunci e “Il Magazzino”, realtà presieduta da Paolo Campobasso che subito ha dato la disponibilità per ospitare l’iniziativa.

Un appuntamento consigliato soprattutto alle famiglie ed ai bambini, che vedrà la partecipazione anche delle artiste Pretta Fiore e Silvia Iacozza, allo scopo di avvicinare i più piccoli anche all’arte con una particolare attenzione al rispetto per l’ambiente. La partecipazione alle attività proposte è totalmente gratuita. Per informazioni: 380 7530742