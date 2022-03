Covid nel Lazio, Si riduce il divario tra guariti e nuovi casi

Covid: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 18.933 tamponi molecolari e 38.807 tamponi antigenici per un totale di 57.740 tamponi, si registrano 5.642 nuovi casi positivi (-572), sono 13 i decessi (-2), 1.073 i ricoverati (+13), 89 le terapie intensive (-3) e +7.327 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7%. I casi a roma città sono a quota 2.540. Si riduce il divario tra i guariti e i nuovi casi. Fine stato di emergenza non significa un tana libera tutti. E’ importante che coloro che sono stati positivi e non hanno fatto la dose booster la facciano trascorsi i 120 giorni.





EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

Superata quota 13 milioni e 290 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

SCUOLE: Si accede su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico.

VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 961 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 939 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 640 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 344 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 488 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 684 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.586 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 523 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.