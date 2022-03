Covid, i nuovi contagi in provincia sono 648. Un decesso ad Aprilia

Covid-19 in provincia di Latina, come riportato nel bollettino odierno della ASL, sono 648 i nuovi contagi.

La città col maggior numero di casi è sempre Latina con 157, seguita da Fondi con 73, poi Aprilia (49), Sezze (43), Formia (41), Terracina (35), Minturno (29), Sabaudia (28), Sonnino (26), Cisterna (20).





Da registrare un decesso, avvenuto ad Aprilia. Sono 239 i guariti nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo ricovero in ospedale.

Complessivamente sono state somministrate 519 dosi di vaccino (Adulti: 33 in prima dose, 192 per la seconda, 257 la terza e 7 la quarta. Pediatriche: 30 in seconda dose).