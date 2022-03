Pallamano, i ragazzi dell’HC Fondi tornano alla vittoria

Torna subito alla vittoria l’HC Banca Popolare di Fondi che, nel pomeriggio di sabato, ha battuto nettamente la formazione del Puleo Il Giovinetto Petrosino, dimostrando che la sconfitta di sabato scorso è stato un incidente di percorso: 32-18 il risultato finale per i rossoblù.

Sin dal primo minuto, viste le assenze di Miceli e Zizzo, la formazione fondana scendeva in campo con molti giovani locali. I padroni di casa, con il passare dei minuti, allungavano nel punteggio e iniziavano così le ampie rotazioni, con i tanti under 17 a far minutaggio. Tuttavia, D’Ettorre e compagni, non giocavano con grande aggressività e permettevano così ai siciliani di rimanere aggrappati sul -5.





Negli spogliatoi mister De Santis si faceva sentire e, nel secondo tempo, la difesa diventava più serrata e decisa: nella ripresa, infatti, erano solo 6 le reti subite dai rossoblù. Il tecnico fondano aveva così la possibilità di continuare a far giocare tutti i suoi ‘04/’05/’06, i quali rispondevano presente all’appello. Tutti a referto i giocatori di campo disponibili, eccezion fatta per capitan D’Ettorre che ha dovuto lasciare anzitempo il campo per infortunio.

“Abbiamo disputato una discreta partita e sicuramente potevamo fare di più – ha dichiarato a fine gara il giovane Vincenzo Luca Rotunno, uno dei migliori in campo –. Nonostante ciò, siamo contenti della vittoria: era importante portare a casa i due punti e rialzarci subito dopo il passo falso di sabato scorso. Stiamo lavorando bene e crescendo allenamento dopo allenamento e continueremo a lavorare e dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.

HC Banca Popolare di Fondi-Puleo Il Giovinetto Petrosino 32-18 (P.T. 17-12)

HC Banca Popolare di Fondi: Ciccolella 2, Miceli, Vanoli 7, Muccitelli 1, Canete 3, Garcia, Wolf 5, De Luca 3, D’Ettorre, Livoli 2, Speranza 1, Trani, Di Fazio, Rotunno 4, Morreale 1, Dieguez 3. All. De Santis; 2° All. Pinto.

Il Giovinetto: A. Marino 3, Vinci, F. Marino, Mistretta 2, Pipitone, Asimionesei 1, Adamo 1, Mannone, Debernardinis 3, Pantaleo 1, De Vita 7, Mascioletti. All. Fiorino.

Arbitri: Formisano-Sarno.