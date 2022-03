Lotta alle mafie, il doppio appuntamento in agenda ad Aprilia

In vista della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che si terrà il 21 marzo, primo giorno di primavera, per mercoledì 9 marzo il Comune di Aprilia e l’Osservatorio per la legalità e la sicurezza hanno organizzato un doppio appuntamento per onorare la memoria e l’impegno di chi è stato in prima linea nella battaglia contro le mafie.

Alle 16.30 presso il parco Falcone e Borsellino, in via dei Mille, ci sarà l’inaugurazione del monumento ai due giudici uccisi, recentemente ripristinato dall’amministrazione comunale a seguito di un atto vandalico che l’opera subì nel dicembre del 2021.





Oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, presso l’area verde comunale saranno presenti le associazioni ideatrici del progetto: Reti di Giustizia, Arte Mediterranea e Azione Cattolica. L’opera, ricordiamo, venne inaugurata il 24 giugno 2017 al termine di un percorso condiviso dalle tre associazioni con l’amministrazione municipale.

Il secondo appuntamento avrà luogo all’interno della sala consiliare ‘Luigi Meddi’ di piazza Roma: dalle 17.30 è in agenda un incontro-dibattito moderato da Giulia Tedeschi dal titolo ‘Incontro con Franco La Torre’. Oltre allo stesso Franco La Torre, figlio del politico e sindacalista Pio, assassinato da Cosa nostra, interverranno il sindaco Antonio Terra e il presidente dell’Osservatorio Fabrizio Marras.