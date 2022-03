Le mense scolastiche di Latina aderiscono alla Green Food Week

Le mense scolastiche del Comune di Latina, insieme alla Dussmann Service, società che gestisce il servizio mensa comunale, hanno aderito all’iniziativa nazionale Green Food Week, un progetto organizzato dall’associazione Foodinsider in concomitanza con la settimana della campagna ‘M’illumino di meno’.

L’obiettivo di Green Food Week è promuovere il consumo di cibo a basso impatto ambientale e dunque un’alimentazione più sostenibile. Nelle scuole di Latina, infatti, in occasione del pranzo di giovedì 10 marzo verranno inseriti piatti e pietanze contenenti soprattutto legumi, cereali e verdure. “Cibo buono per noi e per il pianeta”, questo il messaggio scelto per promuovere l’iniziativa. I cuochi della Dussmann Service prepareranno delle farfalle al sugo del contadino (pomodoro, melanzane e legumi), un tortino dell’orto (broccoli, zucca, patate, cereali) poi delle carote all’olio e come frutta saranno serviti gli agrumi.





La produzione di cibo, spiegano i promotori dell’iniziativa, è tra i più importanti fattori che impattano sul cambiamento climatico, sulla perdita di biodiversità, sull’uso delle risorse idriche, sulla compromissione dei cicli dei nutrienti e sui cambiamenti dell’uso del suolo. Con il progetto Green Food Week verrà stimolato nelle scuole un momento di riflessione che possa renderci più consapevoli e responsabili del peso che l’alimentazione ha sul pianeta partendo proprio dalle giovani generazioni.

Nella stessa giornata, nelle scuole di Latina che hanno già attivo il dispositivo per l’acqua microfiltrata saranno consegnate delle borracce metalliche, con l’effige del Comune di Latina e il logo della Dussmann Service: “L’iniziativa è legata al progetto complessivo, rimodulato in seguito all’emergenza Covid, nato con lo scopo di ridurre i rifiuti prodotti durante il servizio mensa e nell’intera giornata scolastica”, spiegano dall’amministrazione comunale. “Nella scuola dell’Infanzia di via Cimarosa, dell’Istituto comprensivo Don Milani, sarà l’assessora alla Pubblica istruzione Laura Pazienti a consegnare le borracce alle alunne e agli alunni”.