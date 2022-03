Emergenza Ucraina, il sindaco Mantini: “Ecco lista dei beni di prima necessità”

Anche a Cisterna di Latina prosegue incessante il lavoro dell’amministrazione comunale per l’emergenza Ucraina, dopo che la scora settimana con un’apposita ordinanza il sindaco Valentino Mantini ha attivato il Centro operativo comunale (Coc), con sede presso il centro polivalente di San Valentino (ed è aperto martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18; mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 12). È possibile donare generi alimentari di prima necessità sia presso il suddetto centro polivalente, sia presso i carrelli posizionati all’ingresso dei supermercati di Cisterna.

“Dopo un’attenta ricognizione dei reali bisogni delle persone che sono arrivate e che arriveranno a breve nella nostra comunità, abbiamo individuato una lista di prodotti che serviranno a fronteggiare questa prima fase dell’emergenza”, ha detto il sindaco. “In un momento di estrema difficoltà, ancora una volta la comunità di Cisterna ci sta dando lezioni di solidarietà e di accoglienza. Non posso fare altro che ringraziare i miei concittadini, ma anche tutte le associazioni di volontariato impegnate nel Centro operativo comunale e gli uffici preposti del Comune di Cisterna di Latina, come quello della protezione civile e dei servizi sociali”.





Di seguito la lista dei generi di prima necessità che si possono donare al Coc o nei carrelli dei supermercati.

Prodotti alimentari: pasta, riso, olio, sale, zucchero, farina, conserva, caffè, the, latte Uht a lunga conservazione, succhi di frutta, biscotti, fette biscottate, marmellata, cioccolata, merendine, tonno, carne in scatola, legumi, formaggi sottovuoto, omogeneizzati, latte in polvere, biscotti per bambini, pasta per bambini, prodotti per l’infanzia, acqua, cibo per animali di compagnia.

Prodotti per l’igiene della persona e dell’infanzia: bagnoschiuma, shampoo, sapone, salviettine, creme per igiene bambino, pannolini per bambini, pannoloni per adulti, dentifricio, spazzolino.

Materiale sanitario e medicinali da banco e/o senza obbligo di prescrizione medica come tachipirina, Oki, aspirina, Moment; antidolorifici, bende elastiche, siringhe, garze, antinfiammatori, bende elastiche, cotone idrofilo, disinfettante.

Indumenti: vestiario nuovo e/o in ottimo stato, coperte; il tutto lavato, igienizzato e imbustato sottovuoto.

L’amministrazione comunale ha predisposto un conto corrente bancario per le donazioni. L’IBAN è: IT 24 F 05104 39491 CC0100526300. Causale: Emergenza Ucraina. Infine, è stata aperta una mail dedicata: emergenzaucraina@comune.cisterna.latina.it a cui possono rivolgersi i cittadini che vogliono accogliere ucraini in fuga, fornendo i propri dati e recapito telefonico.