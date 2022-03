Naufragio di una civiltà, De Luca da Ponza a Tangeri

Fenici, cartaginesi, romani, arabi, portoghesi, spagnoli, inglesi.

Sono tanti i popoli che hanno vissuto e combattuto per Tangeri, lasciando il segno del loro passaggio.





In quella città cosmopolita sulle rive del Marocco, che si affaccia sullo stretto di Gibilterra, sta trascorrendo il suo tempo il poeta ponzese Antonio De Luca e vi sta trovando profonda ispirazione.

Quei luoghi, una delle sue tappe tra un porto e l’altro del Mediterraneo, lo riportano alla sua gioventù a Napoli, a Ponza, l’isola in cui ha ben salde le sue radici, e alle tante peregrinazioni che lo hanno fatto diventare il cantore della cultura mediterranea.

Riceviamo gli ultimi versi scritti proprio nel centro marocchino e dedicati a suo padre, un uomo che in mare, al comando di una nave, ha trascorso l’intera vita.

Naufrago di una civiltà

parte seconda

una giacca sgualcita

un pantalone largo

la macchina fotografica

qualche penna molti fogli

e in tasca un consunto Neruda

trovato in una bancarella di Napoli

è primavera

l’aria afosa d’Africa

a metà giornata il riverbero della luce

tra i muri bianchi delle case

sulla gente al caffè

tra le barche dei pescatori

Tangeri la ventosa

Tangeri la bianca

Tangeri la notte

Tangeri per cosa si vive

come un presepe

di quando ero bambino

quando per ore

stavo a guardarlo in silenzio

e dargli la vita

La mia stanza bianca

ha grandi finestre

le spalanco dove l’oceano entra nel Mediterraneo

entra la luce splendida del mattino

la luna piena della notte

entrano le grandi navi lontane

le voci della operosità degli uomini

il lamentoso canto delle tortore

le stagioni delle favole

la vita insieme senza saperlo

a Tangeri ogni gesto

porta un messaggio una memoria

corpi fatti di storia

di tante civiltà

ieri sera ho cenato con gente della Palestina

a Tangeri non siamo soli al mondo

e così sarò un uomo diviso

Di spiaggia in spiaggia

di strada in strada

di paese in paese

da sud a sud

mi sono separato

da tanta parte della mia vita

dalle ceneri della civiltà:

e per questo ecumene

risorgo oziando

ipotizzo sogno spero

dubito

scrivo lettere

e versi inconsumabili

amo l’amore che non dico

le illusioni

vedo altre vie altri mondi

altre visioni altre realtà

rivelazioni che portano a nuova sorte:

il naufrago è nudo

è un greco

e niente di lui si sa

lo nasconde l’onda

sulla sabbia di ritorno

la figlia di Alcinoo

è sull’isola dei Feaci

lo vede lo cura lo ama

Tutto è indefinito

dove l’origine resiste

la primitiva meraviglia

la terra ancestrale

l’istinto liberatorio:

mio padre mi parlò della comprensione:

mio padre raccontava

di mare di navi di porti

di naufragi e tempeste

della nebbia

di marinai e dei popoli della terra

della loro povertà e dei loro dolori

dei mendicanti sui porti

da quando scoprii gli storpi

e i miserabili della terra

la mia vita non fu più come prima

da allora un senso di impotenza e frustrazione

si è impossessato di me

E in disparte dal mondo

preferisco vivere

dove il tempo passa

come se dovessi

vivere per sempre