La cartolina filatelica per la Festa della Donna nelle Poste pontine

Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.

Sull’immagine della cartolina, realizzata attraverso una lavorazione grafica lucidata con lo scopo di darne maggiore evidenza e in un gioco di luminosi colori, si possono intravedere alcuni francobolli dedicati a storici volti femminili.





Il prodotto filatelico sarà in vendita negli 8 uffici postali con sportello filatelico della provincia Pontina (Latina Centro, in Piazzale dei Bonificatori, Aprilia, Cisterna, Formia, Gaeta, Minturno, Sabaudia e Terracina), oltre che negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale e fino all’8 marzo sarà disponibile anche l’annullo speciale rettangolare.