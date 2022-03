Inchiesta Dune, confermati i domiciliari per Giada Gervasi

Confermati dal gip Giorgia Castriota gli arresti domiciliari per l’ormai ex sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi, coinvolta nell’inchiesta “Dune” e accusata di turbativa d’asta e corruzione, per alcune gare d’appalto relative alla tappa dei campionati mondiali di canottaggio svoltasi nella città pontina e la gestione delle spiagge.

Nonostante le spiegazioni fornite dall’ex sindaca, difesa dall’avvocato Gianni Lauretti, nel corso del suo lungo interrogatorio, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto opportuno mantenere la misura cautelare essendo le indagini ancora in corso, per le quali la Procura ha anche chiesto una proroga.





La battaglia per gli arrestati si sposta ora al Tribunale del Riesame, dove l’8 marzo verranno discussi i primi ricorsi.