Festa della donna, a Cisterna la lettura di storie alla biblioteca

Anche a Cisterna si celebrerà domani, martedì 8 marzo, la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.

Si intitola “Storie di donne” l’evento organizzato dal Comune di Cisterna di Latina unitamente alla Consulta delle Donne che si terrà alle ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale Adriana Marsella.

Un reading curato dalle Donne Cittadine di Cisterna in cui, attraverso la lettura di storie e poesie, si creeranno spunti di riflessione sulla condizione femminile in un momento storico delicato come quello attuale.

Interverranno il Sindaco Valentino Mantini; l’Assessore Maria Innamorato delegata alla Cultura, Pari Opportunità e Differenza di Genere, Diritti LGBT e Contrasto alle Discriminazioni; la Consigliera Aura Contarino delegata al Turismo, Eventi e Spettacolo; Il Presidente Alessandra Pontecorvi della Consulta delle Donne di Cisterna.

L’incontro si terrà in presenza e sarà aperto a tutti, ma potrà essere seguito anche in diretta streaming dalle pagine facebook del Comune di Cisterna, della Biblioteca della Consulta delle Donne.

Per partecipare in sala sarà necessario esibire il Super green pass. Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus Covid19.