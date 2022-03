Come scegliere il ventilatore: consigli e suggerimenti

Con l’arrivo del caldo, è bene dotarsi di uno strumento per rinfrescare gli ambienti, come il ventilatore. Tuttavia, scegliere quello giusto non è semplice come sembra. Sul mercato, infatti, esistono svariati brand che offrono diversi tipologie di modelli, ognuno con le proprie caratteristiche e con i propri optional. Come fare per scegliere quello giusto? Ovviamente non è semplice dare una risposta univoca. Il metodo migliore per non commettere errori è quello di considerare solo ed esclusivamente le proprie esigenze e decidere di conseguenza, senza lasciarsi influenzare dai brand o dalle mode del momento.

Diversi tipi di ventilatore

In genere, i ventilatori possono essere distinti in tre macro-categorie principali: ventilatori con le pale (noti anche con il nome di ventilatori assiali), centrifughi e senza pale. Nel primo caso, si tratta di un funzionamento molto semplice: l’elica è collegata al motore che la fa girare, e questo movimento è in grado di raffrescare l’ambiente. Il meccanismo a pala è quello più diffuso. Lo si può trovare sia nei ventilatori a piantana, che nei ventilatori da tavolo (con una base più corta rispetto ai precedenti, progettati per essere posizionati su un piano) ma anche nei ventilatori a soffitto ed i miscelatori d’aria che si usano nei negozi. I ventilatori centrifughi, conosciuti anche come ventilatori a colonna, a differenza dei precedenti, non funzionano con le pale bensì con una ruota ed un carter. Sono più eleganti e silenziosi dei ventilatori tradizionali, ma non sono in grado di rinfrescare in maniera efficiente aree molto vaste. I ventilatori senza pale, infine, sono l’ultima tipologia di ventilatore approdata sul mercato, e funzionano avvalendosi di una tecnologia avanzata. Essi aspirano l’aria alla base, e poi la soffiano all’esterno attraverso una turbina elettrica. I costi di questi modelli sono più elevati ma hanno un’efficienza maggiore. In ogni caso, per avere maggiori informazioni su questi elettrodomestici, è consigliabile consultare siti specializzati in questo settore, come ad esempio Ventilatore.org in modo da poter fare la propria scelta con maggiore consapevolezza.





Gli optional

La funzione principale di un ventilatore è, come già detto, quella di muovere l’aria al fine di rendere gli ambienti più freschi per sopportare meglio il caldo. Tuttavia, alcuni modelli, sono dotati anche di optional, per un confort maggiore. Ad esempio, la funzione nebulizzatore, che spruzza anche goccioline d’acqua; la funzione umidificatore, che rende l’aria meno secca (ideale per chi ha problemi respiratori, come ad esempio l’asma); la funzione ionizzatore, che riequilibra gli ioni negativi e quelli positivi per respirare aria più salubre e meno inquinata.

Altri fattori da considerare

Oltre al funzionamento del ventilatore e gli optional, bisogna considerare altri fattori per scegliere il modello giusto. In primo luogo, la potenza, ovvero il flusso d’aria che è in grado di generare. Questo valore si può esprimere in m³/h (metri cubi per ora) oppure in m³/min (metri cubi al minuto). Ovviamente, a seconda della superficie da rinfrescare, è bene scegliere un modello più o meno potente. In genere, ogni 30 metri quadri di stanza, è necessaria una potenza di 150 m³/min. Un’ulteriore opzione da considerare è la velocità di ventilazione. Più l’oscillazione è veloce, maggiore è la percezione di freschezza nell’ambiente.