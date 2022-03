Aprilia, Domenico Vulcano passa con Fratelli d’Italia

Si è tenuto presso l’hotel Enea di Aprilia il convegno “Terra e Patria” organizzato da Fratelli d’Italia. All’incontro hanno partecipato il coordinatore provinciale senatore Nicola Calandrini, il responsabile del dipartimento Ambiente ed Energia di FdI eurodeputato Nicola Procaccini, il vice portavoce regionale Enrico Tiero e i consiglieri comunali di Aprilia Matteo Grammatico, Vincenzo La Pegna e Domenico Vulcano.

Con l’occasione è stato ufficializzato l’ingresso in Fratelli d’Italia del consigliere comunale Domenico Vulcano, già in Forza Italia ed ex candidato sindaco.







“Ringraziamo Domenico Vulcano per aver scelto di condividere il percorso nel partito di Fratelli d’Italia – ha aggiunto Enrico Tiero -. È una persona che conosco da diversi anni, è stato un presidente della provincia facente funzioni ‘vulcanico’, di nome e di fatto. Ad Aprilia abbiamo una classe dirigente che si sta allargando. Domenico porterà valore aggiunto e ci permetterà di candidarci ad esprimere la guida della città”.

“Reputo Fratelli d’Italia la mia casa – ha dichiarato Domenico Vulcano – Il mio ingresso è l’atto ufficiale di una vicinanza coltivata nel tempo e nei valori. Sulle questioni ambientali sono certo che Fratelli d’Italia farà la sua parte, mantenendo una posizione trasparente, senza modifiche di convenienza o a seconda delle maggioranze. È un impegno che assumiamo con gli elettori”.