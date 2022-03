Rapina e lesioni ai danni di quattro indiani: assolta

Sono cadute le accuse a carico di una 41enne di Sezze, sospettata di aver compiuto insieme a due uomini rimasti ignoti una rapina ai danni di due donne e due bambini di nazionalità indiana.

Il Tribunale di Latina ha assolto l’imputata, difesa dagli avvocati Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone, per non aver commesso il fatto.





La vicenda risale al 5 giugno 2012.

In un’abitazione le due donne e i due minori sarebbero stati aggrediti e picchiati da tre rapinatori, che si sarebbero impossessati di circa 300 euro.

“Se mi denunci uccido i tuoi figli”, avrebbe detto la rapinatrice a una delle vittime.

I sospetti ricaddero sulla 41enne, rinviata a giudizio con le accuse di rapina e lesioni e per cui il pm Giuseppe Miliano aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione.

La difesa ha però mostrato come non vi fosse alcuna prova che ad agire fosse stata l’imputata e per lei è arrivata l’assoluzione.