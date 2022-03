Minturno, FdI attacca l’amministrazione sugli ultimi incarichi

Il direttivo minturnese di Fratelli d’Italia attacca le ultime nomine operate dal sindaco Gerardo Stefanelli,. A partire dal conferimento dell’incarico di componente dell’assemblea del Consorzio industriale del Lazio al consigliere comunale di maggioranza Daniele Sparagna, in passato vicesindaco ed oggi capogruppo della lista civica Minturno 2030, che è stato scelto ‘intuitu personae’ dal primo cittadino.

“Senza contestare le capacità personali e professionali del consigliere in questione, non si comprende però come sia possibile che come già successo per l’incarico di Capo di gabinetto del sindaco, le uniche persone ‘capaci’ siano quelle da sempre più vicino al sindaco e che siano stati candidati nella lista Minturno 2030. Se da un punto di vista legale non rileviamo alcuna anomalia, non possiamo non evidenziare l’enorme ennesima presa in giro nei confronti dei cittadini che vedono pubblicati avvisi pubblici il cui unico requisito viene puntualmente omesso, ovvero essere stato candidato nella lista del sindaco Minturno 2030 e rientrare nella ristretta cerchia dei suoi fedelissimi”.





“Saremmo curiosi – concludono i meloniani – di conoscere le ragioni per cui il sindaco ha deciso di nominare il consigliere comunale preferendolo ai diversi candidati che hanno presentato nei giorni scorsi la domanda per diventare membri dell’assemblea del consorzio industriale del Lazio”.