Gaeta, ecco il primo orto didattico diffuso del Golfo

“Educare altrove, apprendere ovunque”. È l’idea didattica del Polo culturale Caieta, che finalmente dà alla luce il progetto per il primo orto didattico diffuso del Golfo di Gaeta, nato prima della crisi pandemica.

“Gli orti didattici sono spazi di apprendimento totalmente immersi nella natura. Abbiamo realizzato una mappatura dei terreni disponibili e abbiamo creato una ‘green map’ che ci consente di usufruire di reali campagne, aziende agricole, terreni in cui svolgere attività didattiche, tutti nella magnifica cornice del Golfo di Gaeta”, spiegano i docenti e i tecnici della Agri Academy, divisione green del Polo culturale Caieta.





Gli studenti saranno accolti dal team di naturalisti, guide ambientali Aigae, agrotecnici di Ambiente Natura e Vita, partner storico del Polo culturale Caieta, per svolgere attività di semina, piantumazione, raccolta dei prodotti, ma anche laboratori e tante attività a contatto con la natura.

Un progetto di educazione ambientale volto alla sensibilizzazione verso uno sviluppo sostenibile e al consumo consapevole, perfettamente in linea con il tema della transizione ecologica; favorisce la conoscenza del territorio del Golfo di Gaeta, dei suoi prodotti; è un’attività manuale che coinvolge gli studenti in tutte le operazioni colturali, concepite come momenti didattici di sperimentazione, luoghi di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità.

“Ampliare le pareti dell’aula ed esplorare il mondo circostante: con questo principio cardine nasce il primo orto didattico diffuso, una vera e propria aula all’aperto per lasciarci alle spalle la pandemia, per rinascere insieme, per restituire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze il piacere di stare insieme”.

Le scuole interessate ad una uscita didattica innovativa, “che sia sinonimo di una rinascita e di un ritorno alla normalità”, possono contattare il 346.3901033 oppure chiedere il programma dettagliato a ingitaagaeta@gmail.