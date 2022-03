Due chili di droga in casa, coppia arrestata dalla polizia

Una coppia residente a Pontinia è finita in manette per spaccio di droga. Un doppio arresto avvenuto giovedì 3 marzo ad opera della polizia e reso noto solo nella giornata di domenica. Tutto è iniziato quando personale della squadra Mobile si è presentata presso l’abitazione dei due dopo aver acquisito informazioni circa la probabile presenza di armi ed esplosivi.

Il proprietario dell’abitazione, pregiudicato con precedenti di polizia anche per violazioni in materia di sostanze stupefacenti, alla vista degli agenti ha cercato di non farli entrare, dimostrandosi poco collaborativo. Una situazione di stasi protrattasi fino a quando lo stesso ha dato in escandescenza con urla e strepiti, buttando in aria suppellettili: era un tentativo di distrarre gli operatori di polizia con l’intento di agevolare la fuga della compagna, la quale approfittando proprio della concitazione del momento si è impossessata di alcuni oggetti personali tentando di fuggire a piedi sulla Pontina.





La donna è stata però immediatamente raggiunta e bloccata dagli agenti, venendo trovata in possesso di una quantità non precisata di sostanza stupefacente. Mentre la successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di circa due chili di marijuana ed hashish.

Accompagnati presso gli uffici di Corso della Repubblica, dopo le formalità di rito i due sono stati quindi tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltre che per quello di violenza a pubblico ufficiale, venendo infine sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.