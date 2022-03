Auto contro un albero, morta una giovane. Tornava dal lavoro

Ancora un incidente stradale mortale, in provincia di Latina. Si è verificato la scorsa notte alle porte del capoluogo, costando la vita alla 21enne Clarissa Trombin, deceduta in ospedale. Ferito il fidanzato, un 24enne del posto.

Viaggiavano a bordo di una Lancia Ypsilon che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intorno alle 4 di domenica mentre percorreva via Epitaffio è finita fuori controllo, impattando contro un pino.





Scattato l’allarme, i soccorritori del 118 hanno dato luogo a una corsa contro il tempo che ha portato entrambi i giovani in codice rosso presso il Santa Maria Goretti. Dove poco dopo, quando erano circa le 7 e si trovava in sala operatoria, la 21enne è purtroppo venuta a mancare. Il 24enne, che era alla guida dell’auto, ha invece riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, salvo complicazioni.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza deceduta aveva finito da poco di lavorare presso un pub del centro e si apprestava a rincasare.