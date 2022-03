Terracina, la sala ex-giudice di Pace assegnata temporaneamente al Centro anziani

Il sindaco Tintari e l'assessore Avelli: “Soluzione provvisoria, ma adeguata a necessità. Al lavoro per sistemare altri locali da destinare in via definitiva”

La giunta comunale di Terracina ha deliberato la concessione, per tre giorni a settimana, della sala ex-giudice di Pace sita al piano terra dell’ex tribunale al Centro Sociale Anziani Centro Storico per lo svolgimento delle attività sociali. Il provvedimento, che prevede l’utilizzo della sala fino al 31 dicembre prossimo, ha natura provvisoria poiché l’obiettivo è quello di dotare il centro anziani di uno spazio definitivo.

Il sindaco Tintari commenta la delibera affermando che “in questo momento la sala concessa al centro anziani per tre giorni a settimana è l’unico spazio di cui disponiamo con le caratteristiche adeguate allo svolgimento delle loro attività. Stiamo cercando una soluzione definitiva che possa accontentare tutti”.





L’assessore ai Servizi Sociali Patrizio Avelli si dice “soddisfatto per questa soluzione, seppur temporanea. Il Comune, al momento, non dispone di altri spazi idonei già pronti. Quelli presi in esame necessitano di alcuni interventi di sistemazione. Stiamo lavorando affinchè nelle prossime settimane si possano avviare le procedure per intervenire su diversi locali comunali che possono avere le caratteristiche adatte. Nel frattempo, la sala destinata al Centro Anziani Centro Storico rappresenta una soluzione dignitosa e comoda per lo svolgimento delle attività”.