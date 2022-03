Pallamano, l’HC Fondi ospita Il Giovinetto Petrosino

Con l’obiettivo di rialzarsi dopo la prima sconfitta stagionale, torna in campo l’HC Banca Popolare di Fondi: nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 marzo, infatti, arriverà al Palazzetto dello Sport la formazione del Puleo Il Giovinetto Petrosino.

Quella siciliana è una squadra giovane ed intraprendente con diversi giovani di belle speranze. Il neo acquisto Debernardis è arrivato per rinforzare la difesa, Locicero è il regista che mette ordine ed esperienza e i tanti giovani, tra cui la stellina Adamo da pochi giorni rientrato dall’MHC in Turchia con la nazionale U17, mettono in mostra tutto il loro estro.





I fondani, dal canto loro, si stanno riprendendo nonostante i diversi acciaccati da valutare. Agli ordini di mister De Santis, i rossoblù hanno svolto un certosino lavoro sugli errori di sabato scorso preparando al meglio la partita di domani con l’obiettivo di mettersi alle spalle la prima sconfitta stagionale.

Suona la carica, in vista della partita di questo sabato pomeriggio, capitan Stefano D’Ettorre: “Sarà una partita da non prendere sottogamba, come tutte le altre. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine, cercando di commettere meno errori possibili e soprattutto rimanere uniti in difesa. Dopo la prima sconfitta stagionale di sabato scorso a Ragusa non possiamo permetterci più errori. Questa settimana ci siamo preparati al meglio, tenendo altissima la concentrazione e correggendo gli errori commessi. Sarà sicuramente un bell’incontro, considerando che Il Giovinetto è composto da molti giovani talenti che potrebbero metterci in difficoltà. Come sempre invito il nostro pubblico ad essere presente al Palazzetto dello Sport, poiché è veramente il nostro 8° uomo in campo”.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Puleo Il Giovinetto Petrosino, che inizierà occasionalmente alle ore 14:30 di oggi, sarà diretta dalla coppia arbitrale Formisano-Sarno.