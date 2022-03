Mortale a Latina: perde il controllo dell’auto e precipita in un canale

Un incidente mortale si è verificato nella notte nella periferia di Latina, lungo la provinciale tra Borgo Santa Maria e località Acciarella. A perdere la vita un 49enne del capoluogo.

Secondo le prime informazioni l’uomo, che percorreva la strada in direzione di Nettuno (RM), avrebbe perso il controllo della vettura iniziando a sbandare, per poi finire sul lato destro della strada, prima abbattendo un palo e poi precipitando in un canale dopo aver abbattuto un muro.





Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere dell’auto ed affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sul posto, per i rilievi del caso e per ricostruire quanto accaduto, la Polstrada di Latina e i colleghi della Squadra Volante della Questura.