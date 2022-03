Educazione alla legalità, la polizia con alunni e docenti del Pollione

Venerdì mattina personale specializzato del Commissariato di di Formia, unitamente a personale della polizia postale di Latina, ha incontrato gli alunni e i docenti delle sedi cittadine della scuola media Vitruvio Pollione: un appuntamento per sensibilizzare i giovani sul tema del cyberbullismo e della legalità in generale, con particolare riguardo anche alla prevenzione di episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della ‘parola’.

L’iniziativa si inquadra tra le giornate organizzate dalla Questura pontina nell’ambito del progetto di educazione alla legalità sostenuto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza e conosciuto con lo slogan Una Vita da Social, che già ha visto la presenza a Formia, lo scorso dicembre, del Truck della Polizia di Stato in occasione della campagna educativa itinerante sui temi dei social network e delle principali insidie sul web.





Al progetto hanno partecipato circa 300 studenti con la modalità in presenza in aula magna ed on-line, con collegamenti diretti dalle classi. “Gli alunni si sono dimostrati particolarmente interessati all’argomento ed hanno interagito con curiosità e partecipazione, rivolgendo domande al personale di polizia sui temi oggetto del confronto”, sottolineano dalla Questura.

Sono già in programma altri appuntamenti con il coinvolgimento degli alunni di altri istituti scolastici del territorio, nonché una giornata dedicata all’informazione per i genitori degli studenti.