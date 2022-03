Covid-19, nuovo vax day per la comunità Sikh di Cisterna

Una nuova giornata di vaccinazione aperta alla comunità Sikh di Cisterna di Latina. I cittadini indiani, che non possono accedere al portale della Regione Lazio perché sprovvisti di tessera sanitaria, domenica 6 marzo potranno recarsi presso il Gurdwara Singh Shaba in via Provinciale per Latina 64, a partire dalle ore 9.

Saranno disponibili 350 dosi booster Moderna e 100 prime dosi Johnson&Johnson, fanno sapere dal Comune. Non è richiesta la prenotazione, basterà mostrare il passaporto, un documento di identificazione o dello stato di provenienza.





La giornata per la vaccinazione della comunità Sikh è organizzata dalla Asl di Latina in collaborazione con la Uila di Latina.