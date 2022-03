Tragedia sul campo da calcio, muore a 15 anni

È accaduto ieri pomeriggio a Priverno.

Il tutto si sarebbe consumato in pochi minuti, intorno alle 18, mentre il giovane di 15 anni si stava allenando presso lo stadio D’Annibale.





Secondo le ricostruzioni poco prima del malore il ragazzo aveva chiesto di mettersi in porta perché non si sentiva troppo in forma. Pochi istanti dopo, però, il giovane è caduto a terra.

Immediatamente compagni e personale della squadra hanno tentato di rianimarlo. Nel frattempo sono stati allertati anche i sanitari che sono giunti sul posto e a loro volta hanno fatto l’impossibile, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri. Sgomento, sconcerto e dolore tra i compagni, gli allenatori e ovviamente la famiglia.