Traffico di auto di lusso riciclate, al via il processo

Al via, davanti al Tribunale di Latina, il processo “Marrakech Express”, con otto imputati accusati a vario titolo di aver dato vita a un’associazione per delinquere dedita al traffico di auto di lusso rubate in Italia e vendute all’estero.

Sotto accusa Nabil Salami, 32enne di Latina, Renzo Marchioro, 46enne di Sezze, Umberto Iacomussi, 38enne di Tor San Lorenzo, Enzo Virgili, 71enne di Lanuvio, Riccardo Virgili, 36enne di Lanuvio, Danilo Rotella, 26enne di Mondragone, Benito Martellacci, 72enne di Pomezia, e Acheraf Salami, 30enne di Latina.





Secondo i pm Giuseppe Bontempo e Valerio De Luca, gli imputati avrebbero dato vita a un’associazione per delinquere dedita al riciclaggio, alla ricettazione, all’appropriazione indebita e al falso con le auto di lusso, principalmente rubate a Roma, Latina e sul litorale, a cui avrebbero apposto targhe false e alterato telai e documenti, per poi portarle in Francia e da lì in Africa, in particolare in Marocco e in Mauritania.

Un’organizzazione criminale che avrebbe operato tra il 2018 e il 2020 tra Aprilia, Latina e i centri vicini.

In aula, davanti al collegio presieduto dal giudice Aldo Morgigni, erano presenti Iacomussi, Marchioro, i Salami e Rotella.

La prossima udienza per gli otto imputati, difesi dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo, Guglielmo Raso, Valentina Macor, Fabio Baldazzi, Gabriele Menchini, Manfredo Fiormonti, Federico Savo e Moreno Gullì, è fissata per il prossimo 8 aprile e verranno ascoltati i testimoni dei pm.