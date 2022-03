Terracina, ok alla copertura di piazzale Ennio Palmacci

A Terracina è stata finalmente sbloccata un’altra opera pubblica rimasta ferma per mesi: venerdì, con una deliberazione di giunta comunale, è stato approvato il progetto definitivo per la copertura di piazzale Ennio Palmacci.

La prossima settimana il dirigente provvederà alla firma della determina relativa al progetto esecutivo, seguirà quindi una gara pubblica per giungere alla realizzazione del lavoro. Il sindaco Roberta Tintari giudica questa approvazione “un altro piccolo, ma importante passo in avanti nel completamento delle opere pubbliche rimaste in sospeso. Le pensiline a copertura dell’area di piazzale Ennio Palmacci, utili soprattutto ai passeggeri in attesa degli autobus, potranno finalmente essere montate a breve. Contenta che questa vicenda si sia avviata verso la conclusione. Ora concentrati sui prossimi obiettivi”.





“Secondo il programma prospettato dagli uffici, entro Pasqua dovremmo essere riusciti a dotare il piazzale delle pensiline di copertura”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Cerilli. “Siamo soddisfatti in particolare di un aspetto: come abbiamo recentemente sottolineato, il rafforzamento degli organici degli uffici, ai quali va il nostro ringraziamento, sta producendo effetti molto positivi sullo smaltimento della grande mole di lavoro arretrato. Ora maggiore fiducia nell’accelerazione dei tempi di realizzazione delle opere”.